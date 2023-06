Путин заяви цинично: Русия спаси децата в Украйна, извеждайки ги от зоната на военни действия

Военнопрестъпникът Владимир Путин заяви, че Русия е „спасила живота и здравето на децата“, извеждайки ги от зоната на военни действия в Украйна. По думите му, цитирани от руските медии, Русия „никога не е пречила“ на тези деца да се съберат в крайна сметка с биологичните си родители.

Путин каза, че руските окупатори в Украйна са извеждали цели домове за сираци „абсолютно законно“ и няма да попречат на децата от тези домове да се върнат при родителите си, стига да се знае кои са те.

Самата Русия беше тази, която на 24 февруари 2022 година започна пълномащабна непредизвикана война срещу Украйна, сривайки със земята цели градове и села. Депортирането на украински деца (и тук далеч не става въпрос само за сиропиталища) бе и причина Международният наказателен съд в Хага да издаде заповед за арест на руския диктатор.

От началото на инвазията руските терористи са отнели живота на най-малко 488 деца в Украйна, а десетки хиляди са отвлечени от окупираните територии и отведени в Русия, където в домове за превъзпитание руснаците искат да заличат украинската им идентичност.

„Децата са свещено нещо“, каза още Путин. И именно защото за Руската терористична федерация децата са „свещени“, стотици от тях бяха брутално убити във войната. От началото на инвазията са събрани доказателства за над 93 000 военни престъпления, извършени от руската армия, включително и изнасилването на малолетни.

