Снимки от последната терористична атака срещу Киев

Руската терористична федерация извърши поредната си атака срещу украинската столица Киев, при която 33-годишна жена беше убита, а много други цивилни – ранени.

Експлозии в Киев са били чути в ранните часове на денонощието, около 3 ч. Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че руските терористи са предприели мащабна въздушна атака с безпилотни апарати-камикадзе. 29 от 31 дрона са унищожени. При поредната атака срещу Киев са били поразени жилищни сгради, съобщава се и за пожар в една от тях. Само часове по-рано Русия атакува украинската столица с ракети.

Началникът на украинското разузнаване Кирило Буданов обеща на руските терористи, че ще си платят за нападенията над цивилни, и то много скоро. ЗСУ от месеци се подготвят за нова контраофанзива, с която да освободят още окупирани свои земи. Буданов заяви, че колкото повече се бави контраофанзивата, толкова повече невинни украинци ще умират.

„Няколко руски терористични атаки за един ден. Дронове, крилати ракети, балистични ракети... Всяка подобна терористична атака води нас и целия свят до очевиден извод: Русия иска да следва пътя на злото докрай, тоест до своето поражение, защото злото не може да има друг край освен поражение“, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Когато светът засилва натиска върху Русия, включително чрез санкции, когато изолацията на терориста расте, когато бившите му партньори се срамуват от всякаква близост с Москва, тогава терорът губи“, посочи още Зеленски.

Вече 461 дни Русия не успява да превземе Киев – нещо, което планираше да направи за три дни, поради което умишлено се опитва чрез терор да съкруши украинския дух. Без успех. По данни на украинците от началото на непредизвиканата пълномащабна война в Украйна са регистрирани 88 773 военни престъпления, извършени от Русия.

Every Ukrainian's rage is directed at every terrorist.

Last night, russians attacked Ukraine with 31 Iranian-made Shahed drones.

According to @KpsZSU, Ukraine’s air defense shot down 29 of them.

The vast majority of drones were destroyed in the skies above Kyiv and Kyiv region.… pic.twitter.com/WIpLfBbewe