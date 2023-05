Въздушна мощ! Американски бомбардировачи B-1B Lancers вече са в Европа

Свръхзвукови бомбардировачи от военновъздушните сили на Съединените щати кацнаха в Обединеното кралство, за да участват в Bomber Task Force Europe 2023, съобщават НАТО и "Форсес.нет".

Два американски самолета B-1B Lancer от 7-мо бомбардировъчно крило на военновъздушната база Dyess пристигнаха в RAF Fairford в Gloucestershire.

Тексаските бомбардировачи се интегрират със съюзници и партньори, изпълняващи мисии на НАТО за въздушна полиция и въздушна защита в региона на Балтийско море и ще извършат отдавна планирана ротация на бомбардировачи в подкрепа на Европейското командване на САЩ и инициативите на НАТО за възпиране.

"Трансатлантическите способности на НАТО подобряват стабилната позиция на колективна отбрана на алианса", коментира Съюзническото военновъздушно командване.

.@usairforce 🇺🇸 B-1B Lancers landed at RAF Fairford🇬🇧, on May 23, for Bomber Task Force Europe 2023-3



NATO is engaged, postured, and ready with credible forces to assure, deter and defend every inch of NATO territory



Read more: https://t.co/JcHjmFQaLh pic.twitter.com/qCEQUJP4Ow