Московски миротворци! По руска държавна телевизия предлагат ядрен удар по западни градове (ВИДЕО)

Новините за нови пакети военна помощ от Запада за Украйна не се харесаха добре на военни експерти и анализатори в Русия, които сега настояват за незабавна реакция, пише b92.

"Това, което Западът прави с доставката на Украйна, е самонадеяно. Те им изпращат все по-мощни оръжия, защото нямаше отмъщение от Русия", коментира по държавна телевизия пропагандистът Игор Шишкин, написа в Twitter журналистката Джулия Дейвис.

"Единствените неща, които работят, са силата и страхът. Те няма да спрат, докато не почувстват страх. Така че имаме две възможности: Успешно да завършим специална военна операция, но ако по някаква причина не сме в състояние да направим това, тогава ние трябва да им нанесе загуби. Ако Франция доставя оръжие за убиване на руснаци, тогава по улиците на Франция трябва да тече кръв. Ако Германия изпрати танкове да убиват руски войници, тогава кръв трябва да тече по улиците на Германия", каза Шишкин и посочи че за тези атаки трябва да се използват "проксита".

Russian pundits brainstormed how to deter the West from continuing to support Ukraine. One proposed terrorist acts, another one angrily condemned his idea. Just when you thought he has a conscience, he clarified that he favored a nuclear strike instead.https://t.co/TqO0kWKPbg