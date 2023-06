САЩ спасиха търговски кораб в Ормузкия проток, атакуван от Иран

Военноморските сили на САЩ съобщиха днес, че техни моряци и британските Кралски военноморски сили са се притекли на помощ на кораб в ключовия Ормузки проток, след като кораби на Революционната гвардия на Иран са извършили агресивни маневри около него, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Три бързоходни кораба на гвардията с въоръжени войници на борда се приближили до търговския кораб вчера следобед, се казва в изявление на ВМС на САЩ. Разпространени са и черно-бели снимки, получени от самолет “Боинг Пи-8 Посейдон” на ВМС на САЩ, на които се виждат три малки кораба в близост до търговския кораб.

Ескадреният миноносец с управляеми ракети “Макфол” на ВМС на САЩ и фрегатата “Ланкастър” на британските ВМС реагирали на инцидента, като от “Ланкастър" излетял хеликоптер. Ситуацията деескалира приблизително час по-късно, когато търговският кораб потвърдил, че бързоходните ирански бойни кораби са напуснали мястото. Търговският кораб продължил пътя си през Ормузкия проток без допълнителни инциденти.

През Ормузкия проток, който е тясното устие на Персийския залив, преминават 20 % от световния петрол.

Въпреки че военноморските сили не идентифицираха засегнатия кораб, данните за проследяване на кораби от MarineTraffic.com, анализирани от Асошиейтед прес, показват, че плаващият под флага на Маршаловите острови товарен кораб “Венчър” е променил курса си, докато е пътувал през пролива по време на инцидента. Местоположението му съвпада и с информацията за инцидента, предоставена от британската военна мисия, която наблюдава трафика в региона. Иранските държавни медии и Революционната гвардия не потвърдиха веднага информациите за инцидента.

🇬🇧 HMS Lancaster was transiting the Strait of Hormuz in support to #CTFSentinel. Coalition ships are maintaining a vigilant reassuring presence in the region.#Presence #Partnerships #Reassurance #Deterrence@CENTCOM @RoyalNavy @UKMCCMiddleEast https://t.co/O95C8VQd6V