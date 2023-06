Украйна обвини Русия за взривяването на язовирна стена, Зеленски взе извънредно решение

Стената на големия язовир „Нова Каховка“ в контролираната от Русия част на Херсонска област в Украйна е била разрушена и територията по поречието на река Днепър се наводнява, съобщи ТАСС, като се позова на неназован източник, предаде БТА.

По думите на източника нощта е била спокойна и не е имало въздушни удари по язовира през нея. Украинското министерство на вътрешните работи призова жителите на 10 селища на десния бряг на реката и на части на град Херсон да съберат необходимите документи и домашни животни, да изключат електроуредите и да напуснат района, предаде Асошиейтед прес. Ведомство предупреди и за възможна вълна на дезинформация. Друга държавна осведомителна агенция РИА Новости съобщи, като се позова на назначения от Москва кмет на Нова Каховка, че горната част от стената е била разрушена при обстрел. Данните не могат да бъдат проверени чрез независим източник.

Ръководителят на Херсонската областна военна администрация Олександър Прокудин заяви във видообръщение, публикувано в Телеграм малко преди 07:00 ч. сутринта (и българско време), че „руската армия е извършила поредния терористичен акт“, и предупреди, че водата ще достигне „критични нива“ до пет часа. За разрушаването на стената потвърди и оперативно командване „Юг“ на украинската армия, цитирано от агенция УНИАН. От въоръжените сили на Киев обвиниха руските войски, че са взривили язовира, и добавиха, че се изяснява степента на разрушенията, скоростта и обемите на водата, която изтича, както и районите на вероятното наводнение.

Украинският президент Володимир Зеленски свиква извънредно заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) заради взривяването на яз. „Нова Каховка“ в Южна Украйна, съобщи в Туитър секретарят на съвета Олексий Данилов, цитиран от Ройтерс.

Разрушаването от Русия на стената на язовир „Нова Каховка“ е „екоцид“, но националните и регионалните власти работят за гарантиране безопасността на местните жители, написа в социалната мрежа Телеграм началникът на украинската президентска администрация Андрий Ермак. Той добави, че руските действия представляват и заплаха за намиращата се недалеч Запорожка АЕЦ, без да конкретизира.

Russians blew up Kakhovska hydroelectric power plant.



President Zelenskyy will hold an emergency meeting of the National Security Council of Ukraine due to the explosion of the dam of Kakhovka hydroelectric power plant



Kakhovka HPP is the sixth (lower and last) stage of the… pic.twitter.com/klKQD5CeAp