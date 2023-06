"Украйна за взривения язовир: Това е най-голямата катастрофа за последните десетилетия"

Взривяването на язовирната стена на „Нова Каховка“ от страна на руските войски е най-голямата катастрофа, причинена от човек за последните десетилетия. Това заяви Андрий Eрмак от кабинета на президента Володимир Зеленски, предаде Sky News.

Той посочи, че взривяването на язовира в окупираната от руснаците част на Херсонска област е поредното военно престъпление на руските терористи, което ясно показва, че Русия е „глобална заплаха“.

Андрий Eрмак заяви, че много хора ще останат без вода, включително на украинския полуостров Крим. „Разрушаването на язовира е най-голямата причинена от човека катастрофа в света през последните десетилетия, която разрушава околната среда и ще засегне негативно живота на стотици хиляди хора през следващите години“, каза той.

Военното разузнаване на Украйна обяви, че руснаците „панически“ са взривили язовирната стена, в очакване на контраофанзивата на ЗСУ. Освен това тези действия на руснаците увеличават риска от ядрена катастрофа.

Язовирът доставя вода на Крим и Запорожката атомна централа, която също е окупирана от нашествениците. Водата от язовир „Нова Каховка“ е необходима на централата, за да получава мощност за кондензаторите на турбините и системите за безопасност. Украинската армия каза, че Русия е взривила стената на язовира.

Руските нашественици взривиха Каховската водноелектрическа централа, за да окажат натиск върху отбранителните сили и Украйна като цяло. Това съобщи ръководителят на Съвместния координационен пресцентър на Силите за отбрана на Южна Украйна Наталия Гуменюк, цитирана от агенция УНИАН. В същото време, според нея, осъзнавайки какво са направили, самите нашественици се евакуират.

Украинският президент Володимир Зеленски свиква извънредно заседание на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) заради взривяването на яз. „Нова Каховка“ в Южна Украйна, съобщи в Туитър секретарят на съвета Олексий Данилов. Разрушаването от Русия на стената на язовир „Нова Каховка“ е „екоцид“, но националните и регионалните власти работят за гарантиране безопасността на местните жители, обявиха от кабинета на Зеленски.

Statement by UkrHydroEnergo: Russia blew up Kakhovka hydroelectric power plant in the early hours of 6th June. Its engine room has been destroyed completely. The station cannot be restored. By preliminary forecast, the reservoir is expected to run out within the next 4 days.… pic.twitter.com/BD1Aj9Q3SA

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH