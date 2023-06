Руските терористи атакуваха Херсон – часове след визитата на Зеленски

Руската терористична федерация подложи на обстрел наводнения град Херсон, докато там тече евакуация на цивилни и само часове след визитата на украинския президент Володимир Зеленски.

„Ню Йорк Таймс“ съобщи, че ударите са нанесени близо до евакуационен пункт в южния украински град, който като много други населени места в района е под вода след взривяването на язовир от страна на руската армия. Хиляди цивилни са в капан, а вече се съобщава и за много жертви.

Стотици хора в Херсон, които са се събрали до евакуационен пункт в сърцето на града, търсейки спасение, разказаха за силни експлозии. Доброволци, медици и спасителни екипи се опитват да окажат помощ на цивилните да се евакуират. При руския обстрел са пострадали най-малко 9 цивилни граждани. Канцеларията на украинския главен прокурор заяви, че е започнала разследване за военни престъпления и че други четирима души са били ранени в близко село.

Politico предаде, че Русия е изстреляла множество ракети по контролираните от Украйна части на Херсон в четвъртък, като очевидци съобщават за ранени в училище, където са намерили подслон цивилни граждани, избягали от придошлите води на река Днепър. От началото на пълномащабната война руските терористи умишлено атакуват граждански невоенни обекти, включително училища.

По-рано днес украинският президент Володимир Зеленски посети районите в Херсонска и Николаевска област, наводнени след разрушаването на стената на язовира край Нова Каховка в Южна Украйна. „Обсъдени бяха много важни въпроси: оперативната обстановка в района в резултат от бедствието, евакуацията на гражданите от зони на потенциални наводнения, справянето с последиците от извънредната ситуация, причинена от експлозията, организирането на подкрепа за наводнените райони“, написа Зеленски в Телеграм.

Киев определи взривяването на язовира като най-голямата катастрофа, причинена от човешка ръка, за последните десетилетия. Разрушаването на стената на язовир „Каховка“ в Южна Украйна направи невъзможно плаването по участъци на река Днепър, лишавайки страната от важен маршрут за износ на селскостопански продукти. Украйна е важен световен производител на зърнени и маслодайни култури, но нейният износ е намалял значително след началото на руската агресия. Река Днепър традиционно се явява бърз и евтин маршрут за доставка на зърно и маслодайни семена.

.@RabbiUkraine went to #Kherson to help with evacuation of local residents.

As you can see in this video, russian terrorists continue to shell residential areas of the city even while causing much damage to the civilian infrastructure after they blew up the #Kakhovka HPP. pic.twitter.com/5bVHShNOl5