Пригожин е свалил руски самолет с 10 войници по време на метежа

Бойци на ЧВК Вагнер по време на метежа си свалиха, наред с други неща, руски военен самолет Ил-22М (медиите писаха за свалянето на Ил-18), се казва в доклад на проекта Oryx.

В руските социални мрежи вече се появи видео, за което се твърди, че е от мястото на катастрофата на този самолет, но все още не е възможно да се провери неговата автентичност. Както се вижда от заснетите кадри, от Ил-22М не е останало практически нищо.

На борда на този Ил-22М е имало 10 души, всички те са загинали. Твърди се, че Пригожин се е съгласил да плати 50 милиона обезщетение на семействата на загиналите пилоти.

През целия ден на 24 юни "вагнеровците" се движеха в големи колони към Москва, за да свалят военното ръководство на Руската федерация по заповед на Пригожин заради уж неефективното водене на войната срещу Украйна. През деня дори имаше няколко сблъсъка във Воронежска област. Авиацията на руските въздушно-космически сили се опита да спре движещата се техника на бойците, но претърпя сериозни загуби.

Путин нарече постъпката на Пригожин "предателство" и се нуждаеше от посредничеството на Лукашенко, за да преговаря с него. В крайна сметка, на няколко километра от Москва, Пригожин даде заповед на войниците си да спрат и да се върнат обратно. Метежът разруши мита за неуязвимостта на Путин.

🚨 24.06.23 Ten lives lost in a Russian Il-22 plane crash. The culprit: a “foolish” Wagner air defense contractor who fired at anything in the air. #Wagner #Il22 #Russia #Prighozin pic.twitter.com/rKpHxOIdU1

Fragments of the Il-22 plane that was shot down yesterday by air defense of Wagner PMC.



Reportedly, 10 crew members were on board then. pic.twitter.com/D2v4j8XWyE