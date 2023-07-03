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Зад решетките в Москва! Американската посланичка се срещна с Еван Гершкович

3 Юли, 2023 19:07 541 15

Зад решетките в Москва! Американската посланичка се срещна с Еван Гершкович

  • еван гершкович-
  • уолстрийт джърнъл-
  • журналист-
  • лин трейси-
  • русия

На 22 юни руски съд отхвърли искането 31-годишният Гершкович да бъде освободен от московски затвор и да чака на свобода съдебния си процес

Зад решетките в Москва! Американската посланичка се срещна с Еван Гершкович - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американската посланичка в Русия Лин Трейси е получила достъп до задържания журналист от "Уолстрийт джърнъл" Еван Гершкович, съобщи вестникът, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

Това е второто подобно посещение след задържането на Гершкович през март по обвинение в шпионаж.

На 22 юни руски съд отхвърли искането 31-годишният Гершкович да бъде освободен от московски затвор и да чака на свобода съдебния си процес. Трейси обвини Русия, че провежда "заложническа дипломация".

Руските власти заявиха, че са уличили Гершкович в опит да получи военни тайни по време на пътуване до руския град Екатеринбург, но не предоставиха никакви подробности в подкрепа на това твърдение. Вестникът, за който Гершкович работи, отрича тези твърдения.

Последната среща на Трейси с Гершкович се състоя през април, припомня Ройтерс.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еван

    3 2 Отговор
    Еван съм

    19:08 03.07.2023

  • 2 СИНЬОТО

    4 1 Отговор
    Супер ,искам да му направя ,докато съм чисто гола на колене свирка през решетките

    19:08 03.07.2023

  • 3 КОТарАК

    2 10 Отговор
    що Пригожин не го осъдиха за наркотици , намериха му кило кока , а осъдиха амер. баскетболистка??

    19:14 03.07.2023

  • 4 Хихи

    9 1 Отговор
    А у нас половината осъдени са у ЮАР , що така се получава... Не че и там не ги трепят, ама това е друга тема.

    19:20 03.07.2023


  • 5 КОТарАК

    3 7 Отговор
    искам някой русофил да ми обясни що не осъдиха Пригожин , герой РФ за наркотици!!

    Коментиран от #8

    19:20 03.07.2023

  • 6 С.П.

    6 2 Отговор
    Като го гледам този красавец - по-добре, че е в московски затвор, че ако беше в американски - със сигурност щеше да зачене от някой адроамериканец.

    19:20 03.07.2023

  • 7 дядото

    3 2 Отговор
    не съм чул или прочел,руския посланик в сащ да се е срещал със задържани обвиняеми - американци за престъпления от общ характер

    19:25 03.07.2023

  • 8 Ти обясня бе

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "КОТарАК":

    Без да съм русофил...
    Щото много четеш,но не разбираш.Затва.Иначе щеше да разбереш що "метежа" в Русия не стана,а половин Франция е разбиха.

    Коментиран от #9

    19:29 03.07.2023

  • 9 КОТарАК

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "Ти обясня бе":

    ясно-заради Франция ли не го осъдиха?

    Коментиран от #10, #11

    19:31 03.07.2023

  • 10 Видя ли,

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "КОТарАК":

    Че нищо нр разбираш....ще пробвам по друг начин!
    Има два вида контрол-качествен и некачествен.
    Тук уцелих със сигурност.

    Коментиран от #12

    19:33 03.07.2023

  • 11 Правилно ти казаха

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "КОТарАК":

    Четеш, но не схващаш прочетеното, бъхлив проскубан котарак

    19:35 03.07.2023

  • 12 КОТарАК

    0 2 Отговор

    До коментар #10 от "Видя ли,":

    абе задавам ти конкретен въпрос бе-хванаха го с кило кока-даваха го и по тв. руски!!! що не го осъдиха?КАЖИ БЕ

    Коментиран от #13

    19:37 03.07.2023

  • 13 ЩИ КАЖА ПАК БЕ

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "КОТарАК":

    БЪЛГАРИЯ Е В ЕС.БРЕНДО ГО АРЕСТУВАХА В БЪЛГАРИЯ,ПО ИСКАНЕ НА ИТАЛИЯ И РУМЪНИЯ.ЗА ДА ГО ОСЪДЯТ,НР ДА ГО АЪДЯТ.НАШТИ ФО ПУСНАХА.ОТИДЕ В УКРАЙНА.ДАДОА МУ ПАСПОРТ.ТОЙ Е БЕЖАНЕЦ
    ПРИГОЖКИН Е В РУСИЯ.МОГАТ ДА СИ ПРАВАТ С НЕГО КВОТО ИСКАТ.
    КАЧЕСТВЕН И НЕКАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ.
    КОЕ НЕ РАЗБРА.

    Коментиран от #14

    19:41 03.07.2023

  • 14 КОТарАК

    0 2 Отговор

    До коментар #13 от "ЩИ КАЖА ПАК БЕ":

    ЩО НЯМА ПРИСЪДА БЕ??? 2 АМЕР. ПРЕЗИДЕНТИ ГИ СЪДЯТ СЕГА!!! искаш ли да си говорим и за Крушата?6 хели свали и самолет!!!Що не е съден бе????

    Коментиран от #15

    19:47 03.07.2023

  • 15 Наздраве Котарак

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "КОТарАК":

    За Байдън младши що нема присъда БЕ?
    ЩОТО ЗА МИЛИОНИ НЕМА ЗАКОНИ,ЗА КОКОШКА НЕМА ПРОШКА......ЕЕЕЕЕЕ,СЯ РАЗБРА ЛИ.
    СЪДЯТ ПРЕЗИДЕНТИ ГРЪНЦИ.СЪДЯТ ГИ НА ХАРТИЯ.И ТИ ДАВАТ ТАЯ САЛФЕТКА ДА СИ ОБЪРШЕШ МУСТАКА,ЩОТО ОСТАВАШ ДОВОЛЕН ОТ НАПИТКАТА И ЗРЕЛИЩЕТО.

    19:51 03.07.2023

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