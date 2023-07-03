Зад решетките в Москва! Американската посланичка се срещна с Еван Гершкович

Американската посланичка в Русия Лин Трейси е получила достъп до задържания журналист от "Уолстрийт джърнъл" Еван Гершкович, съобщи вестникът, цитиран от Ройтерс, информира БТА.
Това е второто подобно посещение след задържането на Гершкович през март по обвинение в шпионаж.
На 22 юни руски съд отхвърли искането 31-годишният Гершкович да бъде освободен от московски затвор и да чака на свобода съдебния си процес. Трейси обвини Русия, че провежда "заложническа дипломация".
Руските власти заявиха, че са уличили Гершкович в опит да получи военни тайни по време на пътуване до руския град Екатеринбург, но не предоставиха никакви подробности в подкрепа на това твърдение. Вестникът, за който Гершкович работи, отрича тези твърдения.
Последната среща на Трейси с Гершкович се състоя през април, припомня Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Еван
19:08 03.07.2023
2 СИНЬОТО
19:08 03.07.2023
3 КОТарАК
19:14 03.07.2023
4 Хихи
19:20 03.07.2023
5 КОТарАК
Коментиран от #8
19:20 03.07.2023
6 С.П.
19:20 03.07.2023
7 дядото
19:25 03.07.2023
8 Ти обясня бе
До коментар #5 от "КОТарАК":Без да съм русофил...
Щото много четеш,но не разбираш.Затва.Иначе щеше да разбереш що "метежа" в Русия не стана,а половин Франция е разбиха.
Коментиран от #9
19:29 03.07.2023
9 КОТарАК
До коментар #8 от "Ти обясня бе":ясно-заради Франция ли не го осъдиха?
Коментиран от #10, #11
19:31 03.07.2023
10 Видя ли,
До коментар #9 от "КОТарАК":Че нищо нр разбираш....ще пробвам по друг начин!
Има два вида контрол-качествен и некачествен.
Тук уцелих със сигурност.
Коментиран от #12
19:33 03.07.2023
11 Правилно ти казаха
До коментар #9 от "КОТарАК":Четеш, но не схващаш прочетеното, бъхлив проскубан котарак
19:35 03.07.2023
12 КОТарАК
До коментар #10 от "Видя ли,":абе задавам ти конкретен въпрос бе-хванаха го с кило кока-даваха го и по тв. руски!!! що не го осъдиха?КАЖИ БЕ
Коментиран от #13
19:37 03.07.2023
13 ЩИ КАЖА ПАК БЕ
До коментар #12 от "КОТарАК":БЪЛГАРИЯ Е В ЕС.БРЕНДО ГО АРЕСТУВАХА В БЪЛГАРИЯ,ПО ИСКАНЕ НА ИТАЛИЯ И РУМЪНИЯ.ЗА ДА ГО ОСЪДЯТ,НР ДА ГО АЪДЯТ.НАШТИ ФО ПУСНАХА.ОТИДЕ В УКРАЙНА.ДАДОА МУ ПАСПОРТ.ТОЙ Е БЕЖАНЕЦ
ПРИГОЖКИН Е В РУСИЯ.МОГАТ ДА СИ ПРАВАТ С НЕГО КВОТО ИСКАТ.
КАЧЕСТВЕН И НЕКАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ.
КОЕ НЕ РАЗБРА.
Коментиран от #14
19:41 03.07.2023
14 КОТарАК
До коментар #13 от "ЩИ КАЖА ПАК БЕ":ЩО НЯМА ПРИСЪДА БЕ??? 2 АМЕР. ПРЕЗИДЕНТИ ГИ СЪДЯТ СЕГА!!! искаш ли да си говорим и за Крушата?6 хели свали и самолет!!!Що не е съден бе????
Коментиран от #15
19:47 03.07.2023
15 Наздраве Котарак
До коментар #14 от "КОТарАК":За Байдън младши що нема присъда БЕ?
ЩОТО ЗА МИЛИОНИ НЕМА ЗАКОНИ,ЗА КОКОШКА НЕМА ПРОШКА......ЕЕЕЕЕЕ,СЯ РАЗБРА ЛИ.
СЪДЯТ ПРЕЗИДЕНТИ ГРЪНЦИ.СЪДЯТ ГИ НА ХАРТИЯ.И ТИ ДАВАТ ТАЯ САЛФЕТКА ДА СИ ОБЪРШЕШ МУСТАКА,ЩОТО ОСТАВАШ ДОВОЛЕН ОТ НАПИТКАТА И ЗРЕЛИЩЕТО.
19:51 03.07.2023