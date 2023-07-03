Зад решетките в Москва! Американската посланичка се срещна с Еван Гершкович

Американската посланичка в Русия Лин Трейси е получила достъп до задържания журналист от "Уолстрийт джърнъл" Еван Гершкович, съобщи вестникът, цитиран от Ройтерс, информира БТА.

Това е второто подобно посещение след задържането на Гершкович през март по обвинение в шпионаж.

На 22 юни руски съд отхвърли искането 31-годишният Гершкович да бъде освободен от московски затвор и да чака на свобода съдебния си процес. Трейси обвини Русия, че провежда "заложническа дипломация".

Руските власти заявиха, че са уличили Гершкович в опит да получи военни тайни по време на пътуване до руския град Екатеринбург, но не предоставиха никакви подробности в подкрепа на това твърдение. Вестникът, за който Гершкович работи, отрича тези твърдения.

Последната среща на Трейси с Гершкович се състоя през април, припомня Ройтерс.