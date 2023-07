Вижте как изглежда отвътре бронираният влак на Путин

Руският президент Владимир Путин все по-често предпочита да пътува с влак, вместо със самолет. Това бе потвърдено както от близки до Кремъл източници, така и от западното разузнаване.

Путин се вози на брониран влак за милиарди рубли. Вътре в него има фитнес, хамам, вагон с медицинско оборудване, наред с редица други удобства. Руският президент е много параноичен и предприема всякакви мерки, за да гарантира безопасността си, особено след инвазията в Украйна.

Според източници външно влакът на Путин не се различава от другите в руските железници, но той е тежко брониран, оборудван с различни системи , включително ПВО комплекси. В дълбока тайна се пази графикът за пътуване на Путин. Според източници често той в последния момент променя маршрута, за да се сведе до минимум възможността от атентат. Вижте как изглежда отвътре:

Footage of #Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.



It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more. pic.twitter.com/dET7raTZDD