Турция се подигра с Путин

Турция е върнала на Украйна бойците от „Азовстал“, без да постави нито едно условие на Киев. По този начин Анкара закрепи позициите си на международната сцена и се подигра с режима на Путин.

Посланикът на Украйна в Турция Васил Боднар заяви, че въпреки многобройните версии, турската страна не е поставила никакви условия на Киев в замяна на връщането на легендарните защитници на комбината "Азовстал" у дома. За самата Анкара това е един от най-добрите начини да укрепи политическите си позиции на международната арена, предаде Obozrevatel. Той отбеляза, че Турция има интерес да демонстрира подобни мили жестове.

Той отбеляза, че петимата командири са се подготвяли няколко месеца за деня на завръщането си в родината. Водеха се дълги и изтощителни преговори, в които беше ангажиран буквално целият "дипломатически авангард". „Президентът Зеленски повдигна тази тема пред Ердоган не само по време на последното си посещение, но имаше и няколко телефонни разговора преди това, имаше контакти, разбира се, навсякъде, където можеше да се намерят такива контакти“, обобщи посланикът.

Русия е бясна от решението на Ердоган. Турция наруши споразуменията, освобождавайки задържаните командири на бойците, които в продължение на седмици защитаваха стоманодобивния завод "Азовстал" в украинския град Мариупол, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Говорителят заяви, че според условията на размяната на пленници бойците е трябвало да останат в Турция до края на войната. По думите му Русия не е била информирана за освобождаването им.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски се завърна в Украйна от Турция и доведе със себе си петима командири на бившия гарнизон в Мариупол, като заяви, че "връща нашите герои у дома". "Украинските войници Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергий Волински, Олег Хоменко, Денис Шлеха. Те най-накрая ще бъдат с близките си", добави той в Телеграм.

Повертаємося додому з Туреччини ѝ повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!



