Ердоган унижи Путин. Руският президент е безполезен, а флотът му вече няма да доминира в Черно море

От офиса за Володимир Зеленски казаха, че турският президент Реджеп Ердоган е унижил руския си колега Владимир Путин, освобождавайки бойците от „Азовстал“, които бяха в Турция, предаде агенция УНИАН.

Михайло Подоляк, съветник на Зеленски, заяви, че освобождаването на пленените от Русия командири на „Азов“ от Истанбул е било унижение както за Москва, така и лично за Путин. Подоляк посочи, че Путин и Ердоган вече не са политици от една величина.

„Ердоган взе под внимание интересите на Турция, а не интересите на умиращата държава, наречена Русия. Турция показва, че темата "Русия" не съществува. Тоест тя е отиваща си тема. Ердоган показа, че има Турция, която днес изглежда различно, че има Турция, която претендира за конкретни роли, има Турция, която има собствен интерес в Черноморския регион. Ердоган иска да покаже, че в Черно море Русия няма да доминира в морето - нито сега, нито в бъдеще“, каза Подоляк.

„Китай прави същото. Виждаме (от Пекин) намаляване на степента на изявленията, почти безразлично отношение към това, което Руската федерация прави и казва", заяви Подоляк. Според Подоляк от военна гледна точка днес Русия не представлява никаква заплаха за никоя страна от НАТО. Ердоган разбра това.

Командирите, възхвалявани като герои в Украйна, ръководеха миналогодишната отбрана на пристанищния град - най-големият град, който Русия превзе при нашествието си. Някои от тях бяха членове на батальона "Азов". Турция наруши споразуменията, освобождавайки задържаните командири на бойците, които в продължение на седмици защитаваха стоманодобивния завод "Азовстал" в украинския град Мариупол, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Войниците бяха освободени при посещението на Зеленски в Турция и се прибраха в родината си заедно се него.

