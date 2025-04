Руснаците са раздразнени от Владимир Путин и все по-малко уверени в бързия край на войната с Киев

Много руснаци приветстваха избирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, защото смятат, че той ще може да посредничи за мирно споразумение в Украйна, което да удовлетвори Кремъл. Въпреки това, три месеца след втория мандат на Тръмп в Москва, руснаците са все по-разочаровани и по-малко уверени в бързия край на войната, пише The New York Times.



Според изданието хора, близки до Кремъл, изразяват разочарование както от стремителния подход на Тръмп към преговорите, така и от очевидната негъвкавост на президента Владимир Путин по време на преговорите. Някои от тях се опасяват, че провалът на преговорите може да доведе до по-нататъшна ескалация на военните действия.



В същото време, според NYT, досега все по-резките предупреждения на САЩ, че търпението им може да се изчерпи, не са имали желания ефект - Путин не е отстъпил от отказа си да приеме продължилото месеци примирие, с което Украйна се съгласи през март.



"Като се има предвид липсата на симпатия на Тръмп към Украйна и неговия задълбочаващ се конфликт с американските съюзници, Путин изглежда само расте в увереността, че Русия в крайна сметка ще успее да победи Украйна във война на изтощение“, пише изданието.



Междувременно зад кулисите някои представители на Кремъл изразяват отчаяние от продължаващата ситуация.



Така един от събеседниците на NYT каза, че Путин се е оказал по-неотстъпчив от очакваното по въпроса за съгласието за прекратяване на огъня и че изглежда готов да продължи борбата за пълен контрол над четирите украински региона, които той обяви за част от Русия през 2022 г.



Друг източник, близък до Кремъл, заяви, че въпреки продължилите часове разговори на Путин с Тръмп и Стив Уитков, руският президент изглежда се опитва да даде да се разбере, че няма да спре да се бие, без да постигне по-широките си цели, като предотвратяване на по-нататъшното разширяване на НАТО.



"Кремъл се опитва да "разнообрази преговорния портфейл“ със Съединените щати, включително въпроси като енергетиката, Арктика и космически полети, така че сближаването с Вашингтон да може да продължи, дори ако преговорите за Украйна се провалят.



В същото време някои руснаци смятат, че нетърпението на Белия дом е продиктувано от американската политика, предвид предизборното обещание на Тръмп да прекрати войната възможно най-скоро и че компромисът все още е възможен. Федор Войтоловски, директор на Института за световна икономика и международни отношения в Москва, заяви, че е изненадан от "наивността" на Вашингтон относно това колко бързо може да бъде постигнат мир, но и двете страни са "в началото на пътя" към него.



"Русия няма да жертва интересите и сигурността си, за да помогне на Тръмп да разреши вътрешните си политически проблеми“, заяви Войтоловски.



Краят на войната в Украйна



Преди това Тръмп позволи на страната си да се оттегли от мирните преговори в Украйна. Той предположи, че може просто да се отстрани от преговорния процес и да остави всичко на случайността, ако задачата изглежда твърде трудна за него.



Бившият министър на отбраната на Великобритания Бен Уолъс смята, че изявлението на Тръмп показва съзнанието, че неговият "мирен план" е близо до пълен провал.



New York Post писа по-рано, че решение за пълно прекратяване на огъня може да бъде взето следващата седмица.

