Във Воронеж мъж, завърнал се от войната, преби жена. Според жителите на сградата тя поздравила войника с викове „Слава на Украйна“. Явно "от солидарност" никой от присъстващите дори не се застъпи за съседката.

Местни медии съобщават, че след пристигането на полицията пострадалата жена е отказала да напише акт срещу нарушителя.

Източник: БУТУСОВ ПЛЮС

Man who had returned from Ukraine attacked a woman in Voronezh, russia. Witnesses say she shouted "Slava Ukraini". pic.twitter.com/EvhSzrcs9H