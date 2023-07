Украйна ще получи военна помощ за над 1,5 милиарда евро

Чуждестранните партньори на Украйна обещаха над 1,5 млрд. евро военна помощ за Киев по време на срещата на върха на НАТО тази седмица, съобщи министърът на отбраната Олексий Резников, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Срещите във Вилнюс бяха много продуктивни", написа Резников в "Туитър" след срещата в литовската столица. "Украйна ще получи над 1,5 млрд. евро военна помощ от международните си партньори", добави той. "Останете на линия."

В туита на Резников се споменават седем държави, които са предложили пакети с военна помощ във Вилнюс, където украинският президент Володимир Зеленски проведе редица срещи с чуждестранни лидери. Сред тях е пакет от 700 млн. евро помощ от Германия, който според него включва 25 танка "Леопард" 1A5. Той приветства и пакетите с помощи от Франция, Великобритания, Нидерландия, Канада и Норвегия, както и от Австралия, която не е член на НАТО.

Във Вилнюс лидерите от НАТО заявиха, че Украйна, която беше нападната от Русия, би трябвало да може да се присъедини към военния алианс в даден момент в бъдеще, припомня Ройтерс. Те не отправиха незабавна покана, но увериха Украйна в непоколебимата си подкрепа и поеха ангажименти да изпратят още военна помощ.

