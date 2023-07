237 180 руски войници са загинали в Украйна

От 24 февруари 2022 г. до 15 юли 2023 г. украинските въоръжени сили са елиминирали 237 180 руски войници, включително 590 войници през изминалото денонощие, се казва в изявление на генералния щаб на украинските въоръжени сили, публикувано във "Фейсбук" и цитирано от украинската новинарска агенция Укринформ, предаде БТА.

В изявлението се казва още, че украинските сили са унищожили 4102 вражески танка (пет през изминалото денонощие), 8019 бронирани бойни машини (11 през изминалото денонощие), 4463 артилерийски системи (14 през изминалото денонощие), 680 реактивни системи за залпов огън, 425 системи за противовъздушна отбрана (две през изминалото денонощие), 310 хеликоптера, 3807 операционно-тактически дрона (24 през изминалото денонощие), 1273 крилати ракети, 18 плавателни съда.

Укринформ отбелязва, че данните подлежат на постоянна актуализация.

