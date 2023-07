САЩ са били бесни от изказване на Зеленски, обмисляли дори да отменят поканата към Украйна за НАТО

Американците са били изключително бесни на украинския президент Володимир Зеленски, който по време на срещата на върха на НАТО във Вилнюс остро разкритикува Алианса заради неговата „нерешителност и слабост“ да приеме Украйна по-бързо.

Зеленски написа в Туитър, че е „абсурдно“ да няма график за присъединяването на Украйна. Служители на Белия дом са побеснели и дори са обмисляли да оттеглят поканата към Украйна за присъединяване към НАТО, предаде The Washington Post, позовавайки се на шестима източници, близки до администрацията на Байдън.

Инцидентът илюстрира разочарованието в НАТО от тактиката за натиск на Зеленски. Държавите-членки в НАТО продължават да оказват военна подкрепа към Киев, но категорично отказват да приемат държава, която е във война с ядрена сила в лицето на Русия.

Публичният упрек на украинския лидер към НАТ смая събралите се на мястото на срещата, изложбена зала в покрайнините на литовската столица, оставяйки американската делегация изключително ядосана, разказа служител, присъствал на място. Той пожела анонимност.

Посланици, министри и други високопоставени политици проведоха неофициални разговори за това как Алиансът трябва да отговори на украинския президент. Американски служители дори са повдигнали възможността за преразглеждане поканата към Украйна за присъединяване в НАТО.

Участниците в срещата в крайна сметна са решили, че редактирането на документа (комюникето на НАТО, публикувано след края на срещата на върха) ще забави публикуването му, така че не направиха никакви промени. Официалният представител каза, че приетото комюнике „изпраща много ясен и силен сигнал“. НАТО обеща да приеме в Украйна, но не се ангажира със срок.

