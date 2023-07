Спасиха австралиец след три месеца в открито море

През април 51-годишният австралиец Тим Шадок и кучето му Бела потеглят с катамарана си от Ла Пас, Мексико към Френска Полинезия, разположена на разстояние от около 6 хиляди километра. Плановете им обаче претърпяват драстичен обрат, когато електрониката на плавателния съд е сериозно повреденa от бурното море.

Спасени по случайност

Мъжът и кучето му случайно са забелязани от хеликоптер миналата седмица, а впоследствие са спасени от рибарска лодка след три месеца в морето. Шадок и Бела са оцелели, хранейки се със сурова риба и пиейки дъждовна вода.

Пред австралийски медии лекарите, прегледали мъжа, казват, че и той, и домашният му любимец са в изненадващо добро състояние.

"Просто имам нужда от почивка и добра храна"

След спасяването си Шадок споделя, че последните месеци са били "тежко изпитание". "Просто имам нужда от почивка и добра храна, защото бях сам в морето толкова дълго време", каза той. "Иначе съм в много добро здраве."

Експертът по оцеляване Майк Типтън, цитиран от АРД, подчертава, че Шадок е имал огромен късмет. Откриването на такава малка лодка в океана е "като намиране на игла в купа сено". Фактът, че кучето е било там, вероятно е "помогнал изключително много" по време на дългия период без контакт с хора, казва още Типтън. "Мисля, че това е имало решаващо значение."

Australian sailor Tim Shaddock has been rescued after being adrift for two months, surviving by eating raw fish and drinking rainwater. pic.twitter.com/99fBy2Tk82