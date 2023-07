„Ще вземем мерки“: Китай се закани след руското нападение срещу китайското консулство в Одеса

“Ще вземем мерки”. Така Китай реагира на нанесените щети на генералното консулство в Одеса заради руския въздушен удар, предаде Obozrevatel.

Представител на Министерството на външните работи на Китайската народна република съобщи, че взривната вълна е повредила част от облицовката на стените и прозорците, но никой от служителите на консулството не е пострадал.

“Китай внимателно следи за развитието на събитията и поддържа връзка със заинтересованите страни. Ще предприемем всички необходими мерки, за да гарантираме безопасността на китайските институции и граждани в Украйна”, посочиха от Китай.

Китайското консулство в Одеса е било засегнато при руската въздушна атака срещу украинския пристанищен град, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на областния управител Олег Кипер. Той публикува в "Телеграм" снимка на сграда с изпочупени прозорци. Русия атакува Одеса и Николаев за трета поредна нощ, отбелязва Ройтерс.

"Агресорът произволно атакува пристанищна инфраструктура. Нанесени са щети и на близките административни и жилищни сгради, а също и на консулството на Китайската народна република. Това показва, че агресорът не обръща внимание на нищо", написа Кипер в "Телеграм".

In the course of their missile terror campaign against Odesa, russians damaged the premises of the consulate general of China. How will China react, huh?

