Зеленски уволни украинския посланик във Великобритания

Украинският президент Володимир Зеленски уволни посланика на страната във Великобритания Вадим Пристайко, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В заповедта на президента не се посочват причините за уволнението, но се казва, че Присайко е отстранен и от поста на представител на Украйна в Международната морска организация.

Великобритания е твърд съюзник на Киев след нахлуването на руските сили в Украйна през февруари миналата година,

Посланикът неотдавна отправи критика срещу украинския президент, като изрази съжаление за "саркастичните" му коментари по адрес на британския министър на отбраната Бен Уолъс, който бе призовал за повече благодарност за военната помощ, оказвана от съюзниците на Киев, отбеляза Франс прес.

⚡️ President Volodymyr #Zelensky dismisses Vadym Prystaiko as Ukraine's Ambassador to the UK. pic.twitter.com/9QJad97SSd