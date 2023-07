Гори кораб с 3000 автомобила

Пожар избухна на кораб край бреговете на Нидерландия с около 3000 превозни средства на борда, отне живота на един човек и рани няколко, предаде Ройтерс, като се позова на бреговата охрана, съобщи БТА.

Огънят е избухнал снощи на 199-метровия кораб, плаващ под панамски флаг, който пътува по маршрут от Германия до Египет. Пожарът е принудил няколко членове на екипажа да скочат зад борда. Спасителните кораби трябваше да внимават при потушаването на огъня, тъй като при използване на прекалено много вода корабът можеше да потъне, каза нидерландската брегова охрана. Към кораба има закачена спасителна лодка, която помага да не се преобърне корабът.

"Определено пожарът не е овладян. Огънят е труден за потушаване най-вероятно заради товара, който корабът е носил", каза говорител на Службата за водните пътища и благоустройството. Бреговата охрана каза на уебсайта си, че причината не е известна, но говорител на бреговата охрана заяви по-рано пред Ройтерс, че огънят е започнал близо до електрическа кола. Всички членове на борда са били евакуирани.

Пожарът е пореден случай на запалени кораби, превозващи автомобили. По-рано този месец двама пожарникари от Ню Джърси загинаха и петима бяха ранени, докато се бореха с пламъците на товарен кораб със стотици превозни средства. Огън унищожи през февруари миналата година хиляди луксозни коли и на кораб близо до Азорските острови на Португалия.

#BREAKING #Netherlands #Panama More footage of a a Panamanian ship with 3,000 vehicles is on fire, it is reported that one person has died and 16 others were injured. pic.twitter.com/3QKL0acWA6