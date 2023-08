Русия изстреля ракета към Луната

Русия изстреля ракета носител с автоматична станция към Луната. Това е първата руска мисия до повърхността на естествения ни спътник от близо половин век насам, предаде NOVA.

Очаква се апаратът да кацне на 21 август. Русия се състезава с Индия, за да стане първата страна, която ще кацне на южния лунен полюс. Смята се, че именно там има залежи на вода.

Миналият месец Индия изпрати свой собствен апарат, който вече е в орбита около Луната и се очаква да достигне повърхността ѝ на 23 август.

🇷🇺 Russia has launched their first mission to the moon in nearly 50 years. pic.twitter.com/5iaamKHYHh