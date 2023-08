Исторически ден: човекът кацна до Южния полюс на Луната

Индия успя да осъществи кацане на космически апарат близо до Южния полюс на Луната - неизследвана територия, която според учените може да съдържа жизненоважни запаси от замръзнала вода и ценни елементи. Така страната циментира своите нарастващи амбиции в областта на космоса и технологиите, съобщават световните осведомителни агенции, позовавайки се на Индийската организация за космически изследвания (ISRO), предаде БТА.

Спускаемият апарат с луноход в него се приземи на лунната повърхност в 6:04 ч. местно време, предизвиквайки радостни възгласи и ръкопляскания сред учените и официалните лица, които наблюдаваха събитието в южния индийски град Бенгалуру, отбелязва Асошиейтед прес.

"Това е победен вик на нова Индия", каза министър-председателят Нарендра Моди, цитиран от Ройтерс. Моди е видян да развява индийското знаме, докато наблюдава кацането от Южна Африка, където е на посещение за срещата на върха на БРИКС.

"Индия е на Луната", каза на свой ред ръководителят на Индийската организация за космически изследвания С. Соманатх, когато "Чандраян-3" кацна на Южния полюс на естествения спътник на Земята. След неуспешен опит преди близо четири години Индия влезе в историята, като стана първата страна, спуснала апарат в близост до слабо изследваната област на Южния полюс. Индия освен това става едва четвъртата страна след САЩ, СССР и Китай, успяла да осъществи кацане на Луната.

Успешното кацане на Индия идва само няколко дни след като руският апарат "Луна-25", който се беше насочил към същия лунен регион, се завъртя в неконтролируема орбита и се разби. Това щеше да бъде първото успешно руско кацане на Луната след 47-годишно прекъсване. Ръководителят на руската държавна космическа корпорация Роскосмос обясни неуспеха с липсата на експертен опит, дължаща се на дългото прекъсване на лунните изследвания след последната съветска мисия до Луната през 1976 г.

С вълнение и тревога хората в цяла Индия - най-населената страна в света, бяха "залепени" за телевизорите в офиси, магазини, ресторанти и домове. Хиляди други отправяха молитви по бреговете на реки, в храмове и на места като свещения град Варанаси в Северна Индия. Индийският апарат "Чандраян-3" - "лунен кораб" на санскритски език, излетя от стартовата площадка в Шрихарикота в южната част на страната на 14 юли.

"Стремежът на Индия към изследване на космоса достига забележителен етап с предстоящата мисия "Чандраян-3", която е готова да осъществи меко кацане на лунната повърхност. Това постижение бележи значителна крачка напред за индийската наука, инженерство, технологии и индустрия, символизирайки напредъка на нашата нация в изследването на космоса", се посочваше в направеното по-рано днес изявление на Индийската организация за космически изследвания.

От организацията казаха, че успешното кацане на "Чандраян-3" ще е от огромно значение за подхранване на любопитството и разпалване на страстта към изследване сред младите хора. "То поражда дълбоко чувство на гордост и единство, тъй като ние колективно празнуваме постиженията на индийската наука и технологии. То ще допринесе за насърчаването на среда за научни изследвания и иновации", се казваше в изявлението.

Много държави и частни компании се интересуват от района на южния полюс, тъй като в постоянно засенчените кратери може да има замръзнала вода, която би могла да подпомогне бъдещите мисии на астронавти.

