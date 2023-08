Зеленски отиде на фронта

Украинският президент Володимир Зеленски посети югоизточната Запорожка област и се срещна с военнослужещи, които участват в контраофанзивата в региона, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Президентът изслуша докладите на командирите за хода на бойните действия в районите на фронтовата линия и обсъди най-проблематичните въпроси на ръководените от тях части", се казва в изявление на пресцентъра на Зеленски.

Военните подчертаха необходимостта от въвеждането на системи за радиоелектронна защита и системи за противовъздушна отбрана на първа линия, които да противодействат на вражеските самолети и безпилотни летателни апарати, допълва Укринформ. Освен това те посочиха, че се нуждаят от дронове, тъй като този тип оръжия бързо се губят в условия на настъпление. Държавният глава възложи да се систематизират исканията им, да се представят за разглеждане пред щаба на върховния главнокомандващ, а също и да се предадат на чуждестранните партньори на Украйна.

Повече от два месеца след началото на контраофанзивата украинските сили превзеха редица села, но не и големи селища, отбелязва Ройтерс. Киев призна, че напредъкът е по-бавен от желаното поради подготвената руска отбрана и недостига на оръжия. "Стъпка по стъпка те решително се движат към нужните резултати", каза днес Зеленски, визирайки бригадите, които се опитват да направят коридор към окупирания южен град Мелитопол.

I thank our Donetsk region for this day. Our warriors here in Donetsk region and in other directions are fighting for Ukraine, giving their lives for Ukraine. I thank all those who are gaining freedom for our country.



Glory to Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0U09DO2vJh