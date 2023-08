Командващият руските войски в Украйна е мъртъв

В Москва след продължително боледуване почина Героят на Русия генерал-полковник Генадий Валериевич Жидко, съобщи губернаторът на Хабаровския край, предадоха руските медии. Той беше на 57 години.

Преди да започне пълномащабната война в Украйна, Жидко е бил началник на щаб на руските въоръжени сили в Сирия. През 2018 г. е назначен да командва войските на Източния военен окръг. През 2021 г. Жидко пое поста заместник-министър на отбраната, а през 2022 г. отново стана командир на Източния военен окръг на руската армия.

Още новини от Украйна

Малко след началото на руската инвазия в Украйна и последвалите военни неуспехи, ръководството на Руската федерация започна да отстранява отговорни военни лидери от постовете им, като не винаги обявяваше това публично.

През април 2022 г. командването на руските войски в Украйна беше поверено на генерал Александър Дворников, а още в края на май, както съобщи Conflict Intelligence Team, командването беше прехвърлено на Жидко.

Колко дълго Жидко е ръководил руската група войски в Украйна не е известно точно. Руската служба на Би Би Си пише, че той е бил отстранен от поста през юли 2022 г., но не уточнява кой е назначен на този пост след него. Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за назначаването на нов командващ едва през октомври - генерал Сергей Суровикин.

Може да се предположи, че преди назначаването на Суровикин Жидко е продължил да командва руската групировка войски в Украйна. През това време - от началото на лятото до началото на есента - руската армия претърпя поредица от големи поражения на украинска земя. Западните страни включиха Генадий Жидко в санкционните списъци след руското нахлуване в Украйна.

Russia’s Deputy Minister of Defense Gennady Zhidko has died at the age of 58



Window, balcony or tea? pic.twitter.com/QCs4UFblWk