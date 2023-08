Зеленски подписа закон за удължаване на мобилизацията и военното положение в Украйна

Военното положение и всеобщата мобилизация в Украйна бяха удължени за осми път от началото на пълномащабната руска инвазия, предаде агенция УНИАН.

В четвъртък, 17 август, президентът Володимир Зеленски подписа съответните закони. Държавният глава подписа закон № 9533 за удължаване на военното положение, както и закон № 9532 за удължаване на срока на общата мобилизация.

Военното положение и мобилизацията в Украйна са удължени с още 90 дни. Те ще бъдат в сила поне до 15 ноември 2023 г.

Агенцията отбелязва, че в украинската армия сега има голямо търсене на специалисти, владеещи чужди езици - по-специално английски, немски и френски. Необходими са хора с подобни познания, за да си сътрудничат с инструктори от други страни, които учат украинските военни как да боравят с нови видове оръжия. Затова по време на мобилизацията обръщат внимание и призовават тези, които владеят чужди езици на високо ниво.

Няма официална статистика колко украински войници са загинали на фронта от началото на инвазията. Киев обяви, че тези данни могат да бъдат публикувани чак след края на войната.

Ukrainian warriors in the Donbas are fighting fiercely for Ukraine and destroying the occupiers. They ensure the most important result: Ukraine advances. I am grateful to each of them. Everyone who is fighting right now, standing their ground, and holding their posts.



The 5th… pic.twitter.com/9tpTZ0rVZS