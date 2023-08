Адмиралът, с който Залужни проведе тайна среща и от когото руснаците се ужасяват

Един адмирал от НАТО има особено важна роля в украинската контраофанзива. Той е ключова фигура в планирането на украинската атака срещу руските нашественици и може да изиграе основна роля в победата над руската армия.

Командващият въоръжените сили на Украйна Валерий Залужни се срещна в средата на август на секретно място на полско-украинската граница с високопоставени военни от НАТО. Според The ​​Guardian „военният съвет“ се е провел на почти 500 километра от Киев и е продължил почти пет часа.

Освен Залужни на срещата присъстваха двама високопоставени военни - главнокомандващият на силите на НАТО в Европа Кристофър Каволи и началникът на британския отбранителен щаб адмирал Тони Радакин. Именно Радакин според британския вестник сега играе специална роля в стратегическите съвети на Въоръжените сили на Украйна.

