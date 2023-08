България не беше включена в списъка с благодарности на Украйна

Румъния не е сред страните, на които бяха предадени послания на благодарност в Туитър/Екс за помощта, оказана във войната с Русия, съобщава в. "Адевърул", отбелязвайки, че по повод Деня на независимостта на Украйна, 24 август, в акаунта на министерството на отбраната на Украйна бяха публикувани серия от благодарности към съюзниците на Киев, предаде БТА.

Вестникът посочва, че благодарствената кампания на министерството е включвала 21 публикации за 18 страни членки на НАТО: Великобритания, САЩ, Канада, Естония, Испания, Франция, Нидерландия, Люксембург, Италия, Дания, Норвегия, Германия, Чехия, Словакия, Полша, Литва, Латвия и Финландия, както и към три страни, които не са част от Северноатлантическия алианс: Швеция, Австралия и Япония.

Още новини от Украйна

"По повод Деня на независимостта на Украйна инициирахме един маратон на благодарностите за приятелите и партньорите, които помогнаха на нашата страна. Украинският народ винаги ще бъде признателен за тази подкрепа", се посочва в съобщение в акаунта в Туитър/Екс на украинското министерство на отбраната.

Въпреки че България също не беше включена в списъка на страните, на които се благодари в кампанията, тя получи благодарности в отделно съобщение от украинския министър на отбраната Олексий Резников в профила му в Туитър/Екс, отбелязва изданието.

It was my pleasure to host my Bulgarian colleague Todor Tagarev @BulgariaMod in the south of Ukraine.

I am grateful to the 🇧🇬 Government for joining the G7 Declaration on the support of Ukraine, and for our productive cooperation in the Ramstein format. Bulgarian participation in… pic.twitter.com/kvwJ1yR2aa