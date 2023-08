В Русия смятат, че самолетът на Пригожин е бил свален от НАТО

Очаквано, не закъсняха твърденията в руското медийно пространство, че НАТО стои зад покушението срещу Евгений Пригожин, чийто самолет беше свален близо половин час след излитане северно от Москва.

Руският пропагандист Владимир Соловьов заяви в ефира на „Россия 1“, че Украйна „ликува“ след самолетната катастрофа, а освен това не е възможно НАТО да не стои зад поставянето на експлозиви на борда. Според Соловьов става въпрос за „терористичен акт“, но въпреки това той призова да се изчака официалното заключение на разследващите.

Още новини от Украйна

Според Соловьов, който не представи никакви доказателства за твърденията си, НАТО има интерес от смъртта на Пригожин заради Африка. Както е известно, от години частната армия „Вагнер“ оперира в африкански държави. Русия от дълго време използва частните армии зад граница, защото така официално не е замесена в чужди дела, но на практика – има контрол.

Russian propagandist Solovyev was apparently instructed to blame NATO for Prigozhin's plane crash. pic.twitter.com/cGq1Ihbgp6