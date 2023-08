Видео с Пригожин: За тези, които се чудят дали съм жив или не...

В социалните мрежи публикуваха видео с лидера на частната армия „Вагнер“ Евгений Пригожин. Смята се, че това е последното заснето от него видео преди самолетната катастрофа в Русия.

Предполага се, че кадрите са заснети в Африка. Както е известно, от години вагнеровците участват в различни мисии на този континент. Иронично, дни преди да бъде убит, Пригожин заявява, че всичко с него е наред и дори се обръща към тези, които се съмняват дали е жив.

„За тези, които се чудят дали съм жив или не... в Африка съм. Всичко е добре“, казва Пригожин. Собственикът на „Вагнер“ загина в самолетна катастрофа в Русия именно след връщането си от Африка. Самолетът му, с който летеше от Москва към Санкт Петербург, беше свален половин час след излитането. Кремъл, разбира се, отрича да има нещо общо с убийството.

Два месеца преди самолетната катастрофа Пригожин организира въоръжен бунт в Русия. Тогава Путин го нарече предател и обеща да му отмъсти. Пригожин беше погребан по-рано тази седмица при засилени мерки за сигурност. Руският президент не присъства на погребението.

