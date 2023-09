Кубинци са били вербувани в руската армия и изпращани на фронта в Украйна

Седемнадесет души бяха арестувани в Куба заради техните предполагаеми връзки с мрежа за трафик на хора, действаща в Русия с цел набиране на мъже, които да участват във войната в Украйна, предадоха световните агенции, като се позоваха на кубинското вътрешно министерство, съобщи БТА.

Мрежата е вербувала и пращала в Украйна кубинци, живеещи в Русия или жители на Куба. Националността на задържаните не се съобщава. Те могат да бъдат обвинени в трафик на хора, наемничество и враждебни действия, извършвани от територията на чужда държава, за което може да получат до 30 години затвор, доживотен затвор или дори смъртно наказание.

Още новини от Украйна

Американски медии съобщиха за случай на двама млади кубинци, които били наети от мрежата на трафикантите чрез Фейсбук, като били излъгани, че ще работят за руските сили в Украйна, но не като военни, а като зидари в Украйна. Кубинското правителство отрича каквото и да е съучастничество с Москва в неговата интервенция в Украйна.

#Cuban authorities have arrested 17 people associated with a criminal network that recruited Cubans into the #Russian army. This is reported by Reuters. pic.twitter.com/wdSyVJLzBw