Дезинфекцираха стола на Ким Чен Ун, гардовете на Путин гледат невярващо

Служители от охраната на севернокорейския лидер Ким Чен Ун в продължение на няколко минути са дезинфекцирали стола, на който той седна по време на срещата на високо равнище с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, като се позова на вестник "Комерсант", съобщи БТА.

На видеозапис, публикуван от руското издание, се вижда как севернокорейски служител по сигурността с бели ръкавици съвестно забърсва черния стол на Ким и пръска неидентифицирана субстанция. Той напръсква и избърсва седалката, подлакътниците, краката и дори мястото около стола под леко озадачения поглед на бодигард на Путин.

Друг севернокорейски охранител след това дава някаква заповед на служителя, който дезинфекцира. Не е ясно каква точно е заповедта. "Столът се оказа обект на най-силен интерес за севернокорейската страна", написа кореспондентът в Кремъл на "Комерсант" Андрей Колесников.

Очевидно охраната на Ким - екип, съставен от над 100 души - не е останала доволна от първия стол и руската страна предоставила друг, абсолютно идентичен на вид, пише "Комерсант". "След това севернокорейски служител, носещ бели ръкавици, в продължение на няколко минути без да спира бърса стола, предназначен за Ким Чен Ун: съдейки по миризмата, той го дезинфекцира", каза още "Комерсант", който е един от водещите руски вестници. "В крайна сметка това бе въпрос на живот и смърт за тях, но не и за техния лидер", допълва изданието.

На вчерашната среща в руския Далечен изток Путин и Ким обсъдиха военни въпроси, войната в Украйна и евентуална руска помощ за сателитната програма на Северна Корея.

