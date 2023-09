Украйна ще преговаря с Путин

Украйна ще преговаря с Владимир Путин, но в Хага. Това заяви Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, коментирайки възможността Киев да седне на масата за преговори с военнопрестъпника, за когото има издадена международна заповед за арест.

Руският президент Владимир Путин не предлага мирни преговори. Кремълският диктатор иска почивка, за да може да прегрупира силите си и да продължи да убива украинци, каза Подоляк.

„Той влезе в чужда територия, за да убива хора. За какво ще преговаряме с Путин?“, попита съветникът на Зеленски. „Не, не става дума за мир. Той предлага капитулация на Украйна“, посочи Подоляк. По думите му Кремъл предлага фиктивни преговори, по време на които да прегрупира армията си, да си вземе почивка и след това да поднови убийствата на украинци.

Михайло Подоляк призова света да не си прави илюзии, че днешна Русия е готова да сключи споразумение по някакъв начин. „Не се оставяйте да бъдете измамени за пореден път. Защото самият Путин не говори за преговори в класическия смисъл“, каза Подоляк. По думите му „всичко е много примитивно, предвидимо и банално, когато говорим за плановете на Русия“. Путин няма други планове, освен да продължи геноцида си над Украйна.

Украинското политическо и военно ръководство ясно посочва многократно, че няма да води преговори с окупаторите, докато има руски войници на украинска територия. Преговори, посочва Киев, могат да се водят единствено след изтеглянето на руските войници от всички окупирани земи, включително Крим.

When someone from Russian officials, including #Putin, again initiates a false conversation about "negotiations," please do not react to it. Not at all. Do not live in illusions that the current #Russia is capable of making agreements in some way. Do not let yourself be deceived…