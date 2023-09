Руски войници мечтаят за апартамент в Киев

Руското министерство на отбраната измисли нов начин да привлече още пушечно месо в армията. На военните, които се съгласят да воюват в Украйна по договор, им обещават апартаменти. Но не в Русия, а в Украйна.

„Изберете града на мечтите си“, гласи видеоклипът, в който руски войници, разговаряйки помежду си в окопите, споделят как „след края на войната“ ще си купят апартаменти в Киев и Одеса. Единият мечтае за жилище в Печерския район на столицата на Украйна, докато другият иска в Одеса до морето.

In a promotional recruitment video for the Russian army, Russian soldiers share which Ukrainian cities they would live in after they capture Ukraine.



Is that the real point of their war? Then they forgot to include the discussion on looting washing machines into the video. pic.twitter.com/5HSchiLq6q