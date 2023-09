Руснаците съобщиха, че Украйна е атакувала Крим с ракети ATACMS, които все още не е получила

Руските окупатори в Крим съобщиха, че украинските сили са атакували щаба на Черноморския флот на РФ в Севастопол с ракети ATACMS. Ракети, които Украйна още не е получила от западните си съюзници.

Телеграм каналът „Чп/Симферополь“ на 22 септември написа, че Украйна уж е изстреляла ракети ATACMS с обсег от 300 километра. Според налудничавата версия на руските пропагандисти запускът е извършен от базата на украинските ВВС „Кулбакине“ в Николаевска област.

Не са представени доказателства за тази версия. Не е ясно и защо се предполага, че ATACMS трябва да бъдат изстреляни от „Кулбакине“. Те са ракети земя-земя, които се изстрелват от наземни установки M270 MLRS и M142 HIMARS. Няма да е изненадващо, съдейки по руската традиция в дезинформацията, скоро окупаторите да съобщят и за прехванати ракети ATACMS – още преди пристигането им в Украйна.

Киев в момента активно работи за получаване на такова въоръжение, но вчерашната атака по Крим е извършена със Storm Shadow. Тази информация бе потвърдена от Sky News. Украйна пое отговорност за атаката по руските терористи в Севастопол.

В последния военен пакет, обявен от Вашингтон в подкрепа на Украйна, не бяха включени въпросните ракетни системи ATACMS, които биха позволили на ЗСУ да поразяват важни военни цели на врага в окупираните територии. В Конгреса все още има дебати дали да бъдат изпратени такива на Киев – въпреки спешната нужда, която имат украинците. По данни на NBC News Байдън е уверил Зеленски, че Украйна ще получи ATACMS, но не се е ангажирал със срок.

Военният експерт Валентин Бадрак, ръководител на неправителствения военно-аналитичен център ЦДАКР, заяви, че САЩ ще прехвърлят ракети ATACMS на Украйна, само ако наистина има заплаха за падането на Киев.

Западните правителства биват критикувани, че дават на Украйна оръжия да не загуби войната, но не и да я спечели, опасявайки се възможна ескалация от страна на Русия. Според бившия генерален секретар на НАТО Джордж Робъртсън това е грешна стратегия. Пред Sky News той каза, че натовските държави не трябва да се страхуват, защото Русия знае, че ще загуби война срещу Алианса.

The moment of a missile hit the headquarters of the Russian Black Sea Fleet



Some Ukrainian media are reporting that Russian Black Sea Fleet Commander Sokolov may have been killed as a result of an AFU missile strike. However, there is no official confirmation of this information… pic.twitter.com/j9pSZt03uC