Украйна: Ние ударихме базата в Севастопол

Украйна пое отговорност за днешната ракетна атака срещу щаба на руския Черноморски флот в Севастопол, предаде Би Би Си.

"Силите за отбрана на Украйна нанесоха успешен удар срещу командния щаб на руския Черноморски флот във временно окупирания град Севастопол", обяви украинската армия в "Телеграм". Киев не разкри повече подробности за атаката.

Украинският полуостров Крим беше окупиран от руснаците през 2014 година. Киев обяви, че рано или късно ще го освободи. Най-малко един руски военен е в неизвестност след ракетна атака срещу щаба на Черноморския флот на Русия в Севастопол днес, предаде ТАСС, като се позова на руски официални източници.

Щабът на руския Черноморски флот се намира в историческия център на Севастопол, близо до много граждански обекти. На видеозаписи и снимки се виждат огромни кълба дим над сградата. Жители на Севастопол разказаха, че са чули експлозии.

The AFU confirmed the strike on the headquarters of the Black Sea Fleet in Sevastopol. pic.twitter.com/pXD258llkg

The situation in #Sevastopol after the strike on the headquarters of the Russian Black Sea Fleet. pic.twitter.com/HzZEkvLXJj