Украйна атакува Черноморския флот на Русия

Най-малко един руски военен бе убит при украинска ракетна атака срещу щаба на Черноморския флот на Русия в Севастопол днес. Историческата сграда в града на анексирания от Русия Кримски полуостров е в пламъци, предадоха ТАСС и Франс прес, като се позоваха на руски официални източници, съобщи БТА.

"Пет ракети бяха свалени от противовъздушната отбрана. Историческата сграда на щаба на Черноморския флот е понесла щети при атаката. Според наличната информация е бил убит един военнослужещ", съобщи руското министерство на отбраната в комюнике.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол (б. ред.: след като анексира Крим, Русия обяви Севастопол за град с федерално значение и субект на Руската федерация) Михаил Развожайев написа в "Телеграм", че "борбата с пламъците продължава".

Щабът на руския Черноморски флот се намира в историческия център на Севастопол, близо до много граждански обекти, посочва ТАСС. Назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов от своя страна съобщи, че над полуострова са били свалени крилати ракети.

Атаките, най-вече с безпилотни летателни апарати и безекипажни катери, на анексирания през 2014 г. от Русия Кримски полуостров зачестиха през последните седмици, отбелязва АФП. Представител на назначените от Москва власти междувременно съобщи за "безпрецедентна кибератака срещу интернет доставчиците в Крим". Работим за възстановяване на интернет връзката, съобщи Олег Крючков, съветник на Сергей Аксьонов. До момента няма реакция от украинска страна на тези съобщения на руските власти. Киев по принцип не коментира подобни нападения.

