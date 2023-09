Севастопол отново бе подложен на атака

Севастопол отново бе подложен на ракетен обстрел тази сутрин, предаде ТАСС, като се позова на назначените от Москва власти в града на анексирания от Русия украински полуостров Крим, съобщи БТА.

Вчера при ракетна атака в Севастопол, отговорност за която пое Украйна, бе поразен щабът на руския Черноморски флот.

Днес Назначеният от Москва губернатор на Севастопол (б. ред.: след като анексира Крим, Русия обяви Севастопол за град с федерално значение и субект на Руската федерация) Михаил Развожаев обяви, че ракетни отломки са паднали в район на града, след като по предварителна информация се е задействала системата за противоракетна отбрана. На място са пристигнали представители на спецслужбите, допълни той в публикация в "Телеграм".

След това движението на морския пътнически транспорт в Севастопол бе спряно. Развожаев предупреди за опасност от ракетен удар по града.

"Ракетна опасност! Затворете добре прозорците и не ги доближавайте", призова жителите на Севастопол губернаторът в нова публикация в "Телеграм". До момента няма реакция от страна на Киев.

Вчера Въоръжените сили на Украйна нанесоха ракетен удар по щаба на Черноморския флот на Русия в Севастопол. Ударната вълна счупи прозорци на десет жилищни сгради, но няма пострадали цивилни. Един военнослужещ е в неизвестност след атаката, каза руското министерство на отбраната. То обяви, че системата за противоракетна отбрана е свалила пет ракети.

