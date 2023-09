За първи път от 1904 година: ликвидиран е командирът на руския Черноморски флот

Във временно окупирания Севастопол в резултат на успешна атака на 22 септември беше убит командирът на Черноморския флот на Руската федерация адмирал Виктор Соколов.

Това е първият път след Руско-японската война и вторият в цялата история на руските военноморски сили, когато командващ флота загива по време на военни действия, пише Defense Express, предаде агенция УНИАН.

"Последният път това се случи през 1904 г., когато почина вицеадмирал Степан Макаров. Освен това той беше в този статут само от 1 февруари до 31 март, а реално командваше едва от 24 февруари, защото прекара почти месец в пътуване до Порт Артур. Смъртта на самия командир настъпи на борда на броненосеца „Петропавловск“, който се взриви на мина. Той водеше отряд от кораби през минно поле, за чието съществуване знаеше“, припомниха анализатори.

Отбелязва се, че по време на двете световни войни нито един командир на руския флот не е загинал.

Припомняме, че в резултат на спецоперация по унищожаването на щаба на Черноморския флот на Руската федерация и десантния кораб „Минск“ загинаха десетки офицери, сред които и командирът на Черноморския флот Виктор Соколов. Много други окупатори са ранени, а сградата на щаба не подлежи на ремонт.

Украинските сили за специални операции заявиха, че началникът на щаба на руския Черноморски флот генерал-лейтенент също Олег Цеков е бил убит при извършената в петък атака срещу щаба в Севастопол. На 13 септември при удар срещу окупирания Севастопол бе повреден големият десантен кораб "Минск". Поразена бе и подводницата "Ростов на Дон", припомня УНИАН. "С оглед на факта, че на следващия ден големият десантен кораб "Минск" трябваше да застъпи бойно дежурство, личният състав беше на борда му. Безвъзвратните загуби възлизат на 62-ма окупатори", се посочва в съобщението на украинските сили за специални операции.

Commander of the Russian Black Sea Fleet admiral Viktor Sokolov died in the missile strike on the Fleet's headquarters, along with 34 more officers. 105 more were wounded. The building is not suitable for restoration - Special Operations Forces of Ukraine. pic.twitter.com/2EQHl7WxJy