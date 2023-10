Русия усилено изгражда окопи на своя територия

През последните месеци руските войски активно изграждат укрепления в Курска, Брянска и Белгородска области, граничещи с Украйна.

Експертът по отбранителни изследвания Брейди Ефрик публикува сателитни снимки, показващи наличието на такива укрепления. Според него укрепления са се появили сравнително наскоро в непосредствена близост до границата с Украйна.

Според сателитни данни от май до началото на август в Курска област са изкопани нови окопи. В Брянска област от началото на юни до средата на август близо до населени места се появиха противотанкови заграждения.

Също така през юли и август бяха издигнати нови укрепления на територията на Белгородска област. Експертът смята, че изграждането на подобни укрепления може да е доказателство, че Кремъл се готви да води война на руска територия. Плановете на Владимир Путин за Украйна се провалиха тотално. Вместо да превземе Киев за 3 дни, руската армия беше разбита, а сега се готви да води война и на своя територия.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че нищо няма да отслаби решимостта на Киев срещу Русия, предаде Ройтерс. Изявлението му дойде ден, след като Конгресът на САЩ прие законодателна мярка за временно финансиране на федералното правителство, от която отсъства обаче помощта за Украйна. В реч по повод Деня на защитниците Зеленски заяви, че никой не може да спре стабилността, силата, куража и устойчивостта на Украйна. Той допълни, че Украйна ще спре да се съпротивлява и да се бори едва в деня на победата и добави, че страната се доближава все повече до този ден.

