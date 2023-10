Джон Фос, норвежки автор, печели Нобелова награда за литература

Джон Фос, спечели Нобелова награда за литература в четвъртък за произведения, които "дават глас на неизразимото".

Работата на Фос, която се корени в норвежкия му произход, "се фокусира върху човешката несигурност и безпокойство", каза пред Асошиейтед прес Андерс Олсон, председател на комисията за Нобелова литература.

"Бях изненадан, когато се обадиха, но в същото време и не бях", каза 64-годишният Фос пред норвежката обществена телевизия NRK. "За мен беше голяма радост да получа телефонното обаждане."

Фос заяви, че десетилетия се е подготвял, за да получи новината, че е спечелил.

Автор на 40 пиеси, както и на романи, разкази, детски книги, поезия и есета, Фос е отличен "за новаторските си пиеси и проза, които дават глас на неизразимото", според Шведската академия, която присъжда наградата.

BREAKING NEWS

The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl