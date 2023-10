Така изглежда Харков след терористичния удар

Тази сутрин срещу един от най-красивите украински градове Харков беше извършена терористична атака от руската армия.

Дете на 10 години загуби живота си при нея. Ракетите са поразили жилищни сгради в гъстонаселен район. Това е целенасочена атака на руските терористи срещу цивилното население на Украйна.

Ден по-рано в село Гроза (Харковска област) над 50 души бяха убити при ракетна атака срещу хранителен магазин. Президентът Володимир Зеленски заяви, че това демонстративно брутално руско нападение е поредният умишлен терористичен акт.

Русия, която през 2022 година започна пълномащабна война срещу Украйна, съвсем съзнателно атакува граждански обекти, което е в противовес с лъжите ѝ, че мишена на руската армия е „единствено военната инфраструктура“ на ЗСУ. До момента са събрани доказателства за 109 000 военни престъпления, извършени от руснаците в Украйна, но реалният им брой е много по-голям.

Окупаторите унищожиха градове, попаднали под тяхна окупация, и продължават да разрушават населени места, които не успяха да превземат. Владимир Путин обвини вчера западните страни, че те са започнали войната в Украйна, а Русия единствено иска да я спре. Ето как руските ракети спират войната:

