Якутия е земя, изключително богата на полезни изкопаеми. Там могат да се намерят злато, газ, редки метали, каменна сол и др., а освен има огромни залежи на диаманти.

По стара руска традиция обаче природните богатства не се използват в полза на местното население, живеещо в условия като от каменната ера, а пълнят джобовете на олигарси и държавни компании.

Докато режимът на военнопрестъпника Владимир Путин плюе западните страни и условията на живот в Европа, руското население се опитва да оцелее в ужасяващи условия на живот без елементарна хигиена и инфраструктура.

Русия държи 1/3 от световното производство на диаманти. Страната е добила 17 милиона карата диаманти през 2022 година, като се очаква търсенето на необработени диаманти в световен мащаб да се увеличава все по-вече през следващите години. Ако следваме логиката, гигантът в добива на диаманти „Алроса“ със седалище Якутия би трябвало поне малко да е инвестирал в подобряване на местната икономика и условия на живот. Но не и в Русия, където здравият разум и мисъл нямат власт.

През миналия месец Путин заяви по време на Валдайския форум, че иска да изгради „нов свят“, защото по думите му е настъпил краят на западната хегемония. Ето какво можем да очакване от руския мир:

The footage shows Yakutia: the region with the largest diamond deposits in Russia (82% of reserves). A region where poverty reigns and children drown in puddles.



A region that still supports Putin's war against Ukraine.



