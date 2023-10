Джихад! Лидер на Хамас обяви 13 октомври за ден на световния еврейски погром

Ескалацията около Израел се нагнетява и има опасност насилието да се разрастне до огромни мащаби. В социалните мрежи се споделя като предупреждение пост, описващ призива на един от лидерите на ислямистката въоръжена групировка "Хамас" Халид Машал, който обявява в своя реч 13 октомври, петък, за ден на световния еврейски погром и призовава всички мюсюлмани по света да „организират истински погром над евреите“.

Обръщайки се към мюсюлманите по света, той ги призовава да направят следното:

Да покажат гнева си, особено на 13-ти октомври, във всички мюсюлмански страни и навсякъде, където има мюсюлманска диаспора по света, наричайки този ден "петък на потопа от Ал Акса" и обявявайки, че това ще изпрати послание на ярост към ционистите и Америка;

Да окажат финансова помощ на бойците от ивицата Газа, за да ги компенсират за разрушенията, наричайки това "финансов джихад";

Политически натиск от мюсюлманските лидери по света и от самите мюсюлмански нации, за да бъде спряна военната инвазия на Израел в Газа;

Всички мюсюлмани по света да носят джихад в душите си; да се бият срещу евреите и да станат мъченици. на първо място той се обръща към мюсюлманите, които живеят в страните около Израел - Йордания, Сирия, Ливан и Египет, които да се струпат на границите с Израел и да се опитат да ги преминат, всеки с каквото може.

Khalid Mashal the leader and founding member of Hamas gave a speech today asking Muslims all around the world to do the following:⁰⁰1. To show anger, especially next Friday, in Muslim countries and Also among Muslim diaspora around the world; he called it “the Friday of Al-Aqsa… pic.twitter.com/koJ42DRFMy