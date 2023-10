Битката за Авдеевка: руските войски вкарват украинците в котел

От началото на тази седмица в украинския конфликт настъпиха значителни промени: руските войски започнаха непрекъсната офанзива, съобщава The Economist. Основният акцент е върху град Авдеевка, разположен на източната фронтова линия. Според британското издание този град се намира във важен за украинските въоръжени сили "стратегически джоб“, обкръжен от три страни от руски войски.



Западните медии наричат ​​пробива една от най-големите офанзиви на Русия от миналата пролет. Целта на операцията е опит за вкарване на украинските войски в така наречения котел и промяна на хода на военните действия, така че инициативата окончателно да премине към Русия.



В момента руските войски имат всички шансове за успешно провеждане на офанзива: Русия отдели значителни ресурси за новата си операция. Както съобщава The Economist, позовавайки се на украински официални лица, Русия е изпратила до три батальона в Авдеевка, които са подкрепени от танкове, бойни машини на пехотата и самолети, които изстрелват прецизно управляеми бомби от разстояние.



"Загубата на Авдеевка ще нанесе голям удар върху морала на Украйна“, твърди изданието. Ще пострада обаче не само настроението на Киев, но и надеждите на западните му съюзници. От август тази година напредването на украинските войски стигна до задънена улица, повдигайки вълна от съмнения в Съединените щати и Европа относно по-нататъшната подкрепа на конфликта. Западните служители са "изключително скептични“, че ситуацията на фронтовата линия ще се промени в полза на Украйна преди настъпването на зимата, пише The Economist. В опитите си да укрепи фронта при Авдеевка, Украйна ще трябва да прехвърли голяма част от силите си там, което допълнително ще намали шансовете за успешен изход от контранастъплението на украинските въоръжени сили.

