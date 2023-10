Израел има доказателства, че болницата в Газа е унищожена от „Ислямски джихад“

Израел казва, че ще публикува доказателства, които показват, че ракета на „Ислямски джихад“ е ударила болницата в Газа, предаде Sky News. Палестинците съобщават за най-малко 500 загинали цивилни.

Израелската армия заяви, че ще публикува доказателства - включително кадри от дрон и прехванат разговор - които според тях ще докажат, че ислямистката въоръжена група е отговорна за смъртоносния взрив в болницата в Газа.

„Някой прави фалшификат срещу нас, срещу Израел“, каза контраадмирал Даниел Хагари, говорител на Израелските отбранителни сили (IDF). Към момента няма яснота дали Израел разполага с такива доказателства. Стотици хора бяха убити при опустошителна експлозия в болницата Ал Ахли при нападение, за което палестинските власти обвиниха Израел. Това е най-смъртоносното единично събитие от войната Израел-Хамас досега.

This is the tragic result of firing rockets from densely populated neighborhoods. pic.twitter.com/7iAxwLUQzV — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Касапницата предизвика нови протести срещу безпрецедентна кампания от израелски въздушни бомбардировки над Газа в отговор на смъртоносната атака на 7 октомври срещу Израел от Хамас, която контролира палестинския анклав. В опит да отхвърли обвиненията, контраадмирал Хагари каза, че в района на болницата по време на експлозията не е действал израелски самолет.

Attached is a visual related to the failed rocket launch by the Islamic Jihad that hit the Al Ahli hospital: pic.twitter.com/ZxheeMHoc8 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) October 17, 2023

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърли твърденията, че израелските военни са нанесли вчерашния удар по болница в Газа, причинявайки много жертви. "Нека целият свят знае: варварите терористи в Газа са тези, които атакуваха болницата в Газа, а не израелската армия. Тези, които брутално убиха нашите деца, убиват собствените си деца", е заявил Нетаняху според разпространено от канцеларията му изявление. Израелската армия заяви по-рано "след внимателна проверка на системите за наблюдение", че не израелски огън, а ракети на въоръжената групировка "Ислямски джихад" са поразили болницата в град Газа снощи.

RAW FOOTAGE: A rocket aimed at Israel misfired and exploded at 18:59—the same moment a hospital was hit in Gaza. pic.twitter.com/Kf5xJazSap — Israel Defense Forces (@IDF) October 17, 2023