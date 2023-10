Израелската пехота влезе в ивицата Газа

Израелската армия обяви тази сутрин, че нейната пехота е извършила "целенасочена атака в централния сектор на ивицата Газа", подкрепена от "изтребители и дронове" и насочена към цели на Хамас, предаде Франс прес, съобщи БТА.

След това войниците напуснаха палестинската територия без да съобщят за ранени, се казва в прессъобщение на армията. В допълнение армията посочи, че е бомбардирала обекти на "Хамас“ "в цялата ивица Газа". Успоредно с тази сухопътна операция, цели, "свързани с терористичната организация "Хамас", са били бомбардирани в центъра на територията "и в цялата Ивица Газа", според прессъобщението.

Ракетни площадки и командни центрове на "Хамас“ бяха унищожени, а членове на палестинското ислямистко движение бяха неутрализирани, според прессъобщението. След атаките от 7 октомври, извършени от "Хамас“ в еврейската държава, израелската армия обстрелва палестинската територия, където редовно извършва нахлувания преди вероятна сухопътна офанзива, обещавана многократно от политически лидери и военни.

В нощта на сряда срещу четвъртък армията обяви, че е извършила целенасочена атака с танкове в северната част на ивицата Газа.

Войната беше предизвикана от атаки на "Хамас“ на израелска територия, безпрецедентни по своя мащаб и насилие, отнели живота на повече от 1400 души, повечето цивилни, според Израел. Около 220 души са държани заложници, след като са били насилствено отведени в ивицата Газа, където "Хамас“ е на власт от 2007 г. Министерството на здравеопазването на "Хамас“ обяви, че бомбардировките, предприети като отмъщение, са убили повече от 7000 души, по-голямата част от които са цивилни, включително повече от 2900 деца, отбелязва Франс прес.

OPERATIONAL UPDATE: The IDF conducted strikes on Hamas terrorist targets over the last 24 hours.



IDF ground troops, fighter jets and UAVs struck:



🔴 Anti-tank missile launch sites

🔴 Command & control centers

🔴 Hamas terrorist operatives



The troops exited the area and no… pic.twitter.com/yNdiY6XTby