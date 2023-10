Тежка верижна катастрофа в Египет отне живота на 35 души

Най-малко 35 души загинаха, а 53-ма бяха ранени при верижна катастрофа на пътя Кайро-Александрия в Египет, съобщи в. "Ал Ахрам", цитиран от Франс прес. Според вестника най-малко 18 тела са овъглени, предаде БТА.

На снимки, качени в социалните мрежи, се вижда преобърнат камион да лежи напреки на бързата лента, като част от асфалта около него е обгорял. По-далеч се им поне един автобус и един микробус, значителна част от които е изгоряла. Има и голям брой коли, някои от които още са в пламъци. На снимките се виждат зяпачи, колони от чакащи автомобили и гъсти облаци черен дим.

Пътнотранспортните произшествия са чести в Египет, където пътищата в много случаи са зле поддържани, а правилата за движение не се спазват. По официални данни през 2021 г. 7000 души са загинали в инциденти по пътищата на най-населената арабска страна, в която живеят 105 милиона души, отбелязва АФП.

🚨JUST IN: 32 people were killed in a collision between a passenger bus and a number of cars on the Cairo-Alexandria road in Egypt.



Source: Sky News pic.twitter.com/APB3HHUmQ0