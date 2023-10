Украйна е поразила стратегически обект в Крим

Украинската армия е поразила стратегически обект на руската противовъздушна отбрана на западния бряг на анексирания от Русия полуостров Крим в ранните часове на днешния ден, съобщи в "Телеграм" пресслужбата на главнокомандващия украинските въоръжени сили, цитирана от агенция Укринформ, предаде БТА.

"През нощта срещу 30 октомври въоръжените сили на Украйна поразиха стратегически обект на противовъздушната отбрана на западния бряг на временно окупирания Крим", се посочва в изявлението.

По-рано в канала "Астра" в "Телеграм" беше съобщено, че при украинския удар близо до село Оленивка в Крим, около 3:00 ч. местно време, е поразен обект на полк за противовъздушна отбрана на руската армия. Според същия източник 17 руски войници са били ранени, а пет автомобила са били повредени, един от които сериозно.

Източникът съобщи също, че са били чути взривове в Севастопол. Според назначените от Русия власти в Крим руският Черноморски флот е отразил атака на украински дронове.

In occupied #Sevastopol, explosions are reported in the Strilets'ka bay area. pic.twitter.com/qPqftlBa7l